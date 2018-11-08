Пестушко пройдёт просмотр в «Динамо», он второй снайпер клуба в истории КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Максим Пестушко заключит просмотровый контракт с московским «Динамо». По условиям контракта, форвард может провести за клуб три матча, после чего должно быть принято решение о полноценном сотрудничестве или отказе от его услуг.

33-летний нападающий в третий раз приходит в московскую команду. Пестушко является одним из лучших игроков «Динамо» в истории КХЛ. В 229 матчах за бело-голубых он забросил 64 шайбы, что является вторым результатом в истории «Динамо» (рекорд принадлежит Денису Кокареву — 67 шайб).

В минувшем сезоне опытный форвард защищал цвета «Югры». В 53 матчах регулярного чемпионата Максим забросил 7 шайб и сделал 19 результативных передач. Напомним, что Пестушко начинал свою карьеру в «Нефтехимике», когда командой руководил нынешний наставник «Динамо» Владимир Крикунов.