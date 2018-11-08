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Михаил Хорошков сменил Алексея Кознева на должности директора «Северстали»

Михаил Хорошков сменил Алексея Кознева на должности директора «Северстали»
Хоккей / КХЛ

В руководстве хоккейного клуба «Северсталь» произошли изменения. Алексей Кознев, занимавший ранее пост директора, покидает клуб, информирует официальный сайт череповецкой команды. Новым директором клуба назначен Михаил Хорошков.

Хорошков имеет высшее экономическое образование, закончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Экономика и управление предприятиями». Работал в ПАО «Северсталь» на различных должностях с января 2016 года.

В состав наблюдательного совета САНО «ХК «Северсталь» на должность вице-президента клуба избран Михаил Ставровский (мэр Череповца в 1996-2006 годах). Ставровский был президент клуба в сезонах-2012/2015. Также он является депутатом законодательного собрания Вологодской области.

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