«Автомобилист»: на клуб ведётся спланированная информационная атака в СМИ

Хоккейный клуб «Автомобилист» выступил с обращением к своим болельщикам.



«Впервые за многолетнюю историю хоккея в Екатеринбурге наша команда встречает осеннюю паузу в чемпионате на первом месте в турнирной таблице КХЛ. Мы благодарны за поддержку, которую получаем от вас на каждом домашнем и гостевом матче нашей команды.



С возмущением отмечаем, что в последние дни резко увеличилось не имеющее ничего общего со спортом давление на «Автомобилист», на наш клуб в эти дни ведётся спланированная информационная атака. Мы являемся свидетелями целой серии предвзятых материалов, вполне возможно, носящих заказной характер. Большая часть из этих материалов вышла в печатной, электронной и видеоверсии издания «Спорт-экспресс». Данное издание без каких-либо официальных ссылок на источники опубликовало недостоверные данные о доходах хоккеистов, допуская при этом некорректные, пренебрежительные высказывания об отдельных игроках и руководителях нашей команды. «Видимо, не умеют проигрывать хвалёные канадские профессионалы».



На основании договора об участии в чемпионате клубы и лига несут друг перед другом взаимную ответственность о нераспространении конфиденциальной информации, полученной друг от друга при исполнении договора и регламента КХЛ. В связи с этим сообщаем, что хоккейный клуб «Автомобилист», следуя принципам корпоративной этики, не вправе давать никакие комментарии по финансовым вопросам, связанным с хоккеистами нашей команды и других команд—участниц КХЛ. Любая непроверенная или предвзятая информация способна нанести большой ущерб деловой репутации любого клуба и лиги в целом. Мы оставляем за собой право обращения в дисциплинарные органы лиги и в государственные судебные органы в случае установления фактов ущерба», — указано в обращении

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