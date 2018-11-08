Цены на матчи в Санкт-Петербурге под открытым небом стартуют от 300 рублей

Во второй половине декабря на футбольном стадионе «Санкт-Петербург» пройдут два хоккейных матча под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018».



16 декабря на лёд выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 22 декабря зрителей ждёт «армейское» дерби – матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Эта встреча состоится в день рождения обоих клубов и всего отечественного хоккея.



Вместимость арены на обоих матчах будет составлять 70 тыс. зрителей. Стоимость билетов – от 300 до 1800 рублей. Подробная информация о билетах на матчи хоккейной классики будет известна позже.



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