Плющев: у сборной России не идеальный состав, чтобы решать серьёзные задачи

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от стартующего сегодня, 8 ноября, первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.



«Есть мнение, что Кубок Карьяла станет не просмотром российского состава, а просмотром Ильи Воробьёва? Что ж, это очень интересное суждение. Конечно, просматривать будут и хоккеистов, и то, как поведёт себя главный тренер. Это совершенно естественно и нормально, потому что для Воробьёва этот турнир — первый в роли наставника сборной.



Конечно, от сборной России мы ждём только побед. Но состав такой, что трудно ждать какой-то феерической игры. Знаете, эксперименты должны оправдывать себя. Есть ребята, которые уже проявили себя и ещё достаточно молодые, хотели бы попробовать свои силы в новом олимпийском цикле. Есть интересные ребята и в Уфе, и в Омске, и в Екатеринбурге. Мне кажется, что состав далеко не идеален для того, чтобы решать серьёзные задачи.



Наверняка тренерский штаб будет использовать клубные связки. С Капризовым и Григоренко работает Локтионов, к питерским игрокам тоже, возможно, кто-то будет добавляться. Это логично, но это прерогатива только тренера», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Какой будет сборная России на Евротуре? Звенья и спецбригады большинства Локтионов наигрывается с Капризовым и Григоренко, а ещё мы ждём чудес от пятёрки Зернова.