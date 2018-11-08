Кит — о первой тренировке «Чикаго» без Кенневилля: было непросто

Защитник клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством нового главного тренера Джереми Коллитона. Напомним, отработавший в стане «индейцев» 10 лет Джоэль Кенневилль был уволен несколько дней назад.



«Было непросто. Но у нас нет времени на раскачку. Мы должны очень постараться, чтобы показать, на что способны. И применить кое-какие задумки.



У нас одна из худших в лиге статистика реализации большинства? В большинстве играет пятёрка. Конечно, нам есть чему поучиться у других команд. Прежде всего оценить, как они играют в большинстве. На льду работают все пять человек, все должны понимать друг друга. Так всем легче. Надо играть проще и правильно», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

«Чикаго» уволил легенду и назначил на его место 33-летнего тренера. Зачем? Место Кенневилля занял тренер, который играл на МЧМ вместе с Сидни Кросби.