Журналист — о Лучиче: $ 10 тыс. штрафа — мелочь, он продолжит бить лежачих

Журналист издания The Hockey News Кен Кэмпбелл остался недоволен наказанием, полученным форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Миланом Лучичем. Напомним, форварда «нефтяников» оштрафовали на $ 10 тыс. за избиение соперника, уже лежащего на льду.



«Лучич получает около шести миллионов в год по контракту с „Эдмонтоном“. Для него 10 тыс. — мелочь, а вовсе не повод задуматься над своим поведением. В следующий раз он снова начнёт избивать молодого игрока, лежащего на льду.



Лучич — тип жёсткого парня, который должен защищать партнёров от таких же жёстких парней. Казалось бы, это в порядке вещей, но такая система устарела. Лучич ударил игрока, который намного легче по весу и меньше него, и считает это нормальным. В НХЛ слишком много подобных „динозавров“, не понимающих, что игра изменилась», — написал журналист.

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