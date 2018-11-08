Юханссон: мне нравится играть в России, иногда я вижу Третьяка и Фёдорова

Голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон рассказал об игре в «армейском» клубе и ожиданиях от дебюта в национальной команде.



«Мне нравится играть в России. Я хорошо адаптировался и привык к новой стране. Большую часть сезона мы живём дома, за исключением матчей на выезде. На потолке в раздевалке множество красивых свитеров. Иногда я вижу Владислава Третьяка, а Сергей Фёдоров — лидер организации и близок к команде.



Почему я так поздно дебютирую за сборную Швеции? Так получилось. У меня был шанс в прошлом году, но на Олимпиаду поехали более классные вратари. Тот же Хелльберг проводил просто потрясающий чемпионат в „Куньлуне“. Но я спокойно к этому отношусь», — приводит слова голкипера Aftonbladet.