Евгений Малкин не будет наказан за силовой приём на Ти Джее Оши

Силовой приём нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на форварде «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джее Оши не будет рассматриваться дисциплинарной комиссией НХЛ, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон в своём «твиттере». По имеющейся информации, силовой приём признан выполненным в пределах правил, россиянин не имел намерения нанести травму.



Напомним, Малкин заработал удаление до конца матча на 43-й минуте игры с «Вашингтоном» (1:2). Оши покинул площадку после удара, но позже вернулся на лёд и забросил победную шайбу. Несколько журналистов требовали для россиянина сурового наказания.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».



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