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Евгений Малкин не будет наказан за силовой приём на Ти Джее Оши

Евгений Малкин не будет наказан за силовой приём на Ти Джее Оши
Хоккей / НХЛ

Силовой приём нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на форварде «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джее Оши не будет рассматриваться дисциплинарной комиссией НХЛ, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон в своём «твиттере». По имеющейся информации, силовой приём признан выполненным в пределах правил, россиянин не имел намерения нанести травму.

Напомним, Малкин заработал удаление до конца матча на 43-й минуте игры с «Вашингтоном» (1:2). Оши покинул площадку после удара, но позже вернулся на лёд и забросил победную шайбу. Несколько журналистов требовали для россиянина сурового наказания.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

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