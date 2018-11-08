Яшкин: без разницы, против кого играть, жалеть никого не стоит

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Яшкин поделился мнением о противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».



«У любой команды есть такой соперник. В Сент-Луисе таким был „Чикаго“. Неважно, играли мы на выезде или дома, но эти матчи всегда были хорошими, разница в счёте никогда не была большой и все бились до самого конца. Глядя на игру в Питтсбурге, я довольно быстро понял, о чём тут вообще идёт речь. Я люблю играть в матчах, где чувствуется напряжение с обеих сторон.



Мне без разницы, против кого играть. Жалеть никого не стоит. Я даже ребят из „Вашингтона“ не жалел, когда против них играл. И они меня не жалели. И ничего, сейчас играем вместе», — приводит слова Яшкина официальный сайт НХЛ.

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