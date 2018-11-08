Юшкевич: уровень чемпионата КХЛ не может сравниться с Евротуром

Тренер хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Юшкевич поделился подробностями о тренировках во время перерыва на Евротур.



«Многие ребята уехали в сборную. Толчинский и Карнаухов сегодня вечером выступают за «Звезду». У нас было нечётное количество игроков, и Игорь Валерьевич предложил мне стать чётным. Я не стал долго раздумывать и надел форму. У меня была хорошая команда. Как и любая другая команда на протяжении всей моей карьеры, так и сегодня у меня был отличный коллектив.



От игр сборной всегда самые высокие ожидания, тем более от наших ребят в ее составе. Как ни крути, уровень клубного чемпионата не сможет сравниться с уровнем Евротура, тем более чемпионата мира. Сорокин? Очень важно, кто будет играть в воротах и поможет команде выступить достойно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.