Блэшилл: Петтерссон — более худая версия Павла Дацюка

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона, сравнив молодого игрока с Павлом Дацюком.



«Петтерссон — более худая версия Павла Дацюка. У него в руках таится некая магия. Невозможно угадать, где окажется шайба, если она у него», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



После 10 матчей сезона на счету Петтерссона уже 10 заброшенных шайб. Шведский вундеркинд установил новый рекорд НХЛ, став самым молодым игроком в истории лиги, кому хватило 10 матчей, чтобы добраться до отметки в 10 шайб. Петтерссон побил достижение форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Дона Мёрдока, который отметил подобное достижение в возрасте 20 лет 1 день.

Повторит ли Петтерссон достижение Буре? Лучшие новички НХЛ в этом сезоне Пока у шведского форварда нет конкурентов в борьбе за «Колдер Трофи».