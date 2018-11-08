Сен-Луи: я добился успеха путём огромных усилий, в НХЛ не рассчитывают на удачу

Известный нападающий Мартен Сен-Луи рассказал, какие усилия он приложил для успешной карьеры в НХЛ.



«Начало получилось непростым, но по-другому быть не могло. Мне всего приходилось добиваться ценой огромных усилий. Поэтому я не надеялся, что мне будет легко играть на самом высоком уровне. Но когда я засветился там, всё стало раскручиваться очень быстро.



Даже на пике карьеры я не считал себя быстрым игроком, не думал, что у меня хорошие руки или хороший бросок. Всегда были ребята, у которых это получалось лучше, чем у меня. Но я считал, что у меня дела идут хорошо, потому что я умею работать над собой.



Если хочешь задержаться в лиге надолго, добиться в ней успеха, стать членом Зала славы, нельзя рассчитывать только на удачу. Надо работать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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