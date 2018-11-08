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Сборная Чехии уступила Швеции на Кубке Карьяла

Сборная Чехии уступила Швеции на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур

Сборная Чехии в своём дебютном матче на Кубке Карьяла уступила команде Швеции, встреча завершилась со счётом 2:3. Напомним, в параллельном матче сборная России одержала уверенную победу над командой Финляндии (3:0).

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Якоб Лилья и Пётр Заморски. Во второй 20-минутке Чехия сумела обеспечить преимущество в счёте — на точные броски Ника Сёренсена и Йонатана Давидссона шведская команда ответила только шайбой Яна Коларжа. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, победа осталась за командой Рикарда Грёнборга.

Еврохоккейтур
08 ноября 2018, четверг. 20:20 МСК
Чехия
2 : 3
1:1, 1:2, 0:0
Швеция
0:1 – Лилья (Ларссон) – 08:03 (5x5), 1:1 – Заморски (Кубалик) – 10:31 (5x5), 1:2 – Сёренсен (Бенгтссон, Викстранд) – 28:41 (5x5), 1:3 – Давидссон (Нюгорд) – 32:44 (5x5), 2:3 – Коларж – 34:00 (5x5), – (Секач) –

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2018/19

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