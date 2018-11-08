Сборная Чехии уступила Швеции на Кубке Карьяла

Сборная Чехии в своём дебютном матче на Кубке Карьяла уступила команде Швеции, встреча завершилась со счётом 2:3. Напомним, в параллельном матче сборная России одержала уверенную победу над командой Финляндии (3:0).



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Якоб Лилья и Пётр Заморски. Во второй 20-минутке Чехия сумела обеспечить преимущество в счёте — на точные броски Ника Сёренсена и Йонатана Давидссона шведская команда ответила только шайбой Яна Коларжа. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, победа осталась за командой Рикарда Грёнборга.

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2018/19



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