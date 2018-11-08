Новиков: Сорокин подтвердил лидерство российской школы вратарей в мире

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от первой игры сборной России на Кубке Карьяла, в которой она переиграла хозяев соревнований — финнов — со счётом 3:0.



«С финнами всегда получаются непростые и интересные игры. Они показывают отчаянный хоккей, у них клюшки наголо. Правда, у них не всегда это получается, потому что под эту схему нужен определённый уровень мастерства. Противостоять такому хоккею непросто, и отвечать на него надо не только командными действиями, но и командным мастерством, что сборная России и продемонстрировала. Она показала хорошую уверенность и плотную игру в атаке и обороне. Наши очень достойно смотрелись, и, несмотря на все попытки финнов взломать нашу оборону и создать моменты, мы очень солидно смотрелись. Мне понравилась наша сборная.



Я бы отметил Сорокина. Несмотря на то что больших чудес Илья не совершил, он сыграл надёжно. Этим он ещё раз подтвердил лидерство нашей вратарской школы на мировом уровне. Очевидно, что российские голкиперы — это вратари мирового уровня, это доказывают НХЛ и КХЛ.



Что касается троек, то я не стал бы кого-то выделять, поскольку все сыграли плотно и добротно. Никто не выпадал и не проваливался. Все старались, у нас был плотный кулачок. У нас была команда. В пас, когда надо было, играли хорошо, контролировали шайбу и оборонялись очень самоотверженно. С дисциплиной всё было в порядке. Правда, пару раз мы всё-таки удалились. Моя оценка игры нашей сборной — достойно», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Зря боялись за сборную. Россия не заметила финнов Команда Ильи Воробьёва в порядке.