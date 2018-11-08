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Вайсфельд: четвёртая тройка сделала свою работу, закрыв ведущие звенья финнов

Вайсфельд: четвёртая тройка сделала свою работу, закрыв ведущие звенья финнов
Хоккей / Евротур

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил игру сборной России в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:0).

«В целом мне понравилось то, как сыграла сборная России. Прежде всего, исходя из того, что я видел, она мне понравилась по движению. Наши были побыстрее финнов. Четвёртая тройка (Телегин — Кадейкин — Кетов. — Прим. ред.) сделала свою работу, их и брали для того, чтобы они закрывали ведущие звенья соперников. Сорокин в некоторых моментах оставлял нашу сборную в игре, он отлично сыграл. Да и вообще, как ещё можно оценивать вратаря, если он отстоял на ноль? Он выступил очень хорошо, в игре были моменты, где он очень хорошо сыграл», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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