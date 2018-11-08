А. Педан: рад первому голу за сборную, но шайбу забрать не дали

Защитник сборной России Андрей Педан поделился впечатлениями от выигранного матча с Финляндией на Кубке Карьяла (3:0).



«Не бывает идеальных игр, есть моменты, над которыми надо работать, но общей картиной по матчу с финнами мы все довольны, конечно. Хорошо сыграли в обороне, в меньшинстве и в большинстве, здорово выполнили установку на игру. Рад, конечно, что забил в первом матче за сборную, но за очками и голами не гонюсь, потому что мне важнее стабильно играть в обороне.



Но если есть момент, где можно бросить, я всегда за. Рад, что залетела. И в обороне неплохо сыграл, считаю, сегодня. Шайбу мне не дали забрать на память, ничего — следующую забью и заберу», — приводит слова защитника «Р-Спорт».

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