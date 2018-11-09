«Чикаго» — «Каролина»: А. Свечников забросил четвёртую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Каролину Харрикейнз» (идёт первый период, 0:2). Счёт на пятой минуте встречи открыл нападающий гостей Андрей Свечиников, ассистентами выступили Джордан Мартинук и Лукас Валлльмарк.

Посмотреть видео гола Свечникова можно в официальном «твиттере» «Каролины».

В этом сезоне 18-летний нападающий принял участие в 15 матчах «регулярки», в его активе до этой игры было три заброшенные шайбы и две результативные передачи при показателе полезности «-2» и 12 минутах штрафа. Среднее игровое время второго номера драфта НХЛ-2018 составляет 13 минут 23 секунды. В последних трёх матчах российский форвард ни разу не провёл на льду меньше 15 минут.