Сборная России U20 потерпела поражение в третьем матче суперсерии

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В третьей встрече подопечные Валерия Брагина уступили сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) – 1:3 (1:2 0:1, 0:0). Счёт в серии стал 1:2

Счёт на пятой минуте открыл Исаак Рэтклифф, а под занавес периода канадцы увеличили преимущество – Маккензи Энтвистл реализовал буллит. Россиянам удалось отыграть одну шайбу ещё до свистка на перерыв, отличился Павел Шэн. В середине второго игрового отрезка Барретт Хейтон восстановил преимущество сборной хоккейной лиги Онтарио в два гола.

Повторный матч с командой хоккейной лиги Онтарио состоится 13 ноября, начало встречи — в 03:00 мск.