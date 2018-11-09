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Сборная России U20 потерпела поражение в третьем матче суперсерии

Сборная России U20 потерпела поражение в третьем матче суперсерии
Хоккей / Прочие

Молодёжная сборная России продолжила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В третьей встрече подопечные Валерия Брагина уступили сборной хоккейной лиги Онтарио (OHL) – 1:3 (1:2 0:1, 0:0). Счёт в серии стал 1:2

Счёт на пятой минуте открыл Исаак Рэтклифф, а под занавес периода канадцы увеличили преимущество – Маккензи Энтвистл реализовал буллит. Россиянам удалось отыграть одну шайбу ещё до свистка на перерыв, отличился Павел Шэн. В середине второго игрового отрезка Барретт Хейтон восстановил преимущество сборной хоккейной лиги Онтарио в два гола.

Повторный матч с командой хоккейной лиги Онтарио состоится 13 ноября, начало встречи — в 03:00 мск.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
09 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Канада OHL
3 : 1
2:1, 1:0, 0:0
Россия U20
1:0 – Рэтклифф (Хейтон) – 04:55 (5x5), 2:0 – Энтвистл – 18:05 (бул), 2:1 – Шэн (Старков) – 19:17 (5x5), 3:1 – Хейтон (Меркли, Лайл) – 29:42 (5x5)
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