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Гол Дадонова и передача Киселевича помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»

Гол Дадонова и передача Киселевича помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» одержал домашнюю победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1. Голами в составе хоязев отметились Евгений Дадонов, Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо и Колтон Севьюр, поразивший пустые ворота. У «нефтяников» отличился Леон Драйзайтль.

Дадонов забил седьмой гол в сезоне, дважды бросил в створ ворот и совершил два силовых приёма за 20.21 на льду. У защитника Богдана Киселевича результативная передача и показатель полезности «+1» за 17 минут и 33 секунды, проведённые на льду.

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» дома в овертайме взял верх над «Аризоной Койотс» (5:4), уступая по ходу встречи 2:4. Дублем в составе «лётчиков» отметился Скотт Лотон, по шайбе на счету Трэвиса Конечны, Дэйла Уиса и Шейна Гостисбера. У Ивана Проворова самый высокий показатель игрового времени в команде (23.46) и показатель полезности «+1».

У гостей отличились Оливер Экман-Ларссон, Брэд Ричардсон, Дерек Степан и Михаэль Грабнер.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Дадонов (Барков, Хоффман) – 26:45 (5x5), 2:0 – Бьюгстад (Киселевич, Макканн) – 28:12 (5x5), 2:1 – Драйзайтль (Макдэвид) – 40:23 (5x5), 3:1 – Юбердо (Трочек, Яндл) – 43:43 (5x4), 4:1 – Севьюр (Трочек, Хоффман) – 59:11 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
5 : 4
2:1, 0:3, 2:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Конечны (Жиру, Кутюрье) – 01:18 (5x5), 2:0 – Лотон (Лехтеря) – 05:47 (5x5), 2:1 – Экман-Ларссон (Гальченюк, Келлер) – 08:30 (5x4), 2:2 – Ричардсон (Грабнер, Хиностроза) – 21:51 (5x5), 2:3 – Степан – 26:14 (4x5), 2:4 – Грабнер (Экман-Ларссон) – 26:38 (4x5), 3:4 – Лотон (Уис, Линдблом) – 42:21 (5x5), 4:4 – Уис (Гостисбер) – 57:47 (5x5), 5:4 – Гостисбер (Ворачек, Жиру) – 61:01 (3x3)
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