Гол Дадонова и передача Киселевича помогли «Флориде» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» одержал домашнюю победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1. Голами в составе хоязев отметились Евгений Дадонов, Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо и Колтон Севьюр, поразивший пустые ворота. У «нефтяников» отличился Леон Драйзайтль.

Дадонов забил седьмой гол в сезоне, дважды бросил в створ ворот и совершил два силовых приёма за 20.21 на льду. У защитника Богдана Киселевича результативная передача и показатель полезности «+1» за 17 минут и 33 секунды, проведённые на льду.

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» дома в овертайме взял верх над «Аризоной Койотс» (5:4), уступая по ходу встречи 2:4. Дублем в составе «лётчиков» отметился Скотт Лотон, по шайбе на счету Трэвиса Конечны, Дэйла Уиса и Шейна Гостисбера. У Ивана Проворова самый высокий показатель игрового времени в команде (23.46) и показатель полезности «+1».

У гостей отличились Оливер Экман-Ларссон, Брэд Ричардсон, Дерек Степан и Михаэль Грабнер.