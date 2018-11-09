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4 очка Хорвата и 2 передачи Голдобина принесли «Ванкуверу» победу над «Бостоном»

4 очка Хорвата и 2 передачи Голдобина принесли «Ванкуверу» победу над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил Ванкувер Кэнакс» — 5:8.

Главным героем встречи стал нападающий победителей Бо Хорват, набравший 4 очка (2+2). 3 балла на счету Луи Эрикссона (2+1). Также голами отметились Бен Хаттон, Антуан Руссель, Эрик Гудбрансон и Джейк Виртанен. В активе российского форварда Николая Голдобина две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 14 минут и 29 секунд, проведённых на льду.

В составе «Бостона» дублем отметился Джейк Дебраск, по голу на счету Мэтта Гжельчика, Патриса Бержерона и Дэнтона Хайнена.

«Ванкувер» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Бостон» (18) – четвёртый на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 8
1:1, 3:5, 1:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Хорват – 02:46 (5x5), 1:1 – Гжельчик (Крейчи, Дебраск) – 13:41 (5x5), 2:1 – Бержерон (Крюг) – 20:36 (5x5), 2:2 – Эрикссон (Гудбрансон, Гранлунд) – 27:02 (5x5), 2:3 – Хаттон (Хорват, Голдобин) – 28:28 (5x4), 3:3 – Дебраск (Крейчи, Нордстрём) – 29:00 (5x5), 3:4 – Эрикссон (Хаттон, Лайпсик) – 33:23 (5x4), 3:5 – Руссель (Гранлунд, Дель Зотто) – 34:53 (5x5), 4:5 – Дебраск (Крюг, Маршан) – 37:18 (5x4), 4:6 – Гудбрансон (Хорват, Эрикссон) – 39:26 (5x5), 4:7 – Хорват – 49:40 (4x5), 4:8 – Виртанен (Голдобин, Петтерссон) – 51:12 (5x5), 5:8 – Хайнен (Гжельчик, Крейчи) – 53:38 (5x4)
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