4 очка Хорвата и 2 передачи Голдобина принесли «Ванкуверу» победу над «Бостоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома уступил Ванкувер Кэнакс» — 5:8.

Главным героем встречи стал нападающий победителей Бо Хорват, набравший 4 очка (2+2). 3 балла на счету Луи Эрикссона (2+1). Также голами отметились Бен Хаттон, Антуан Руссель, Эрик Гудбрансон и Джейк Виртанен. В активе российского форварда Николая Голдобина две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 14 минут и 29 секунд, проведённых на льду.

В составе «Бостона» дублем отметился Джейк Дебраск, по голу на счету Мэтта Гжельчика, Патриса Бержерона и Дэнтона Хайнена.

«Ванкувер» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах и закрепился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко. «Бостон» (18) – четвёртый на Востоке.