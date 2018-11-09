35 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Гости открыли счёт на 4-й минуте усилиями Джоша Бейли. Во втором игровом отрезке «молнии» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Мэттью Жозеф и Джей Ти Миллер. В третьем периоде всё тот же Бейли восстановил равновесие, но за полторы минуты до конца Тайлер Джонсон вновь вывел хозяев вперёд, а точку в матче поставил Стивен Стэмкос, поразив пустые ворота.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 35 из 37 бросков. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по одной результативной передаче, а также заработали показатель полезности «+2».