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35 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Айлендерс»

35 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Гости открыли счёт на 4-й минуте усилиями Джоша Бейли. Во втором игровом отрезке «молнии» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Мэттью Жозеф и Джей Ти Миллер. В третьем периоде всё тот же Бейли восстановил равновесие, но за полторы минуты до конца Тайлер Джонсон вновь вывел хозяев вперёд, а точку в матче поставил Стивен Стэмкос, поразив пустые ворота.

Первой звездой встречи стал российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 35 из 37 бросков. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв сделали по одной результативной передаче, а также заработали показатель полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 2
0:1, 2:0, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Бейли (Нельсон) – 03:40 (5x5), 1:1 – Жозеф (Киллорн, Строльман) – 25:58 (5x5), 2:1 – Миллер (Сергачёв, Стэмкос) – 31:12 (5x5), 2:2 – Бейли (Пелеч, Барзал) – 48:43 (5x5), 3:2 – Джонсон (Кучеров, Гурд) – 58:34 (5x5), 4:2 – Стэмкос (Миллер, Макдона) – 59:50 (en)
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