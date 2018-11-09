Ведущий защитник «Далласа» Джон Клингберг получил травму и выбыл из строя

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Защитник первой пары «Далласа» Джон Клингберг, по словам главного тренера команды Джима Монтгомери, получил травму и выбыл из строя минимум на три недели. Шведский защитник получил повреждение, неудачно заблокировав бросок по воротам Антона Худобина во втором периоде встречи.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Шона Шапиро.

В этом сезоне 26-летний защитник забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Джон проводил на льду больше 25 минут.

«Даллас» набрал 19 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) – пятый.