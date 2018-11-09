Андрей Василевский вышел на первое место по победам в сезоне НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча. Он отразил 35 бросков по воротам из 37 и одержал девятую победу в сезоне. По их количеству он вышел на единоличное первое место в текущем сезоне НХЛ, опередив датского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена.

Гости открыли счёт на 4-й минуте усилиями Джоша Бейли. Во втором игровом отрезке «молнии» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Мэттью Жозеф и Джей Ти Миллер. В третьем периоде всё тот же Бейли восстановил равновесие, но за полторы минуты до конца Тайлер Джонсон вновь вывел хозяев вперёд, а точку в матче поставил Стивен Стэмкос, поразив пустые ворота.