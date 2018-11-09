«Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте», Илья Ковальчук заработал «-2»

«Лос-Анджелес Кингз» в упорной борьбе проиграл «Миннесоте Уайлд» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Хозяевам усилиями Джейка Маззина удалось открыть счёт на пятой минуте стартового отрезка, однако в дальнейшем забивали только гости. Ещё до перерыва Нино Нидеррайтер реализовал большинство и восстановил равновесие, в начале второго периоде отличился Зак Паризе, а окончательный счёт установил Микаэль Гранлунд, поразивший пустые ворота.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 7 секунд, не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «-2». «Кингз» потерпели первое поражение под руководством Уилли Дежардена.