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«Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте», Илья Ковальчук заработал «-2»

«Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте», Илья Ковальчук заработал «-2»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» в упорной борьбе проиграл «Миннесоте Уайлд» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Хозяевам усилиями Джейка Маззина удалось открыть счёт на пятой минуте стартового отрезка, однако в дальнейшем забивали только гости. Ещё до перерыва Нино Нидеррайтер реализовал большинство и восстановил равновесие, в начале второго периоде отличился Зак Паризе, а окончательный счёт установил Микаэль Гранлунд, поразивший пустые ворота.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провёл на льду 20 минут 7 секунд, не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «-2». «Кингз» потерпели первое поражение под руководством Уилли Дежардена.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2018, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 3
1:1, 0:1, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Маззин (Мартинес) – 04:42 (5x5), 1:1 – Нидеррайтер (Паризе, Койву) – 14:23 (5x4), 1:2 – Паризе (Койву) – 34:42 (5x5), 1:3 – Гранлунд (Койву) – 59:57 (en)
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