Давыдов: Никитин находится в тени состава ЦСКА, он ещё не состоялся как тренер

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил игру сборной России в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (3:0).

«Наша сборная мне понравилась. Сыграла дисциплинированно, аккуратно, по счёту. Финны при переполненных трибунах выкладывались, старались, но так и не получили шанса зацепиться за игру. Всегда очень важно с победы открыть национальный сезон — и российской команде это удалось. Очень неплохо.

Хоккей — коллективный вид спорта, вся команда сыграла ровно. В частности порадовало, что игроки ЦСКА смотрелись хорошо, во многих эпизодах вели за собой. Григоренко, Нестеров, Капризов — все эти хоккеисты ЦСКА подтвердили свой олимпийский уровень и лидерские амбиции. Хотя, возможно, у кого-то были опасения, что потеря их клубного тренера может отразиться на игре армейцев. Но нет — не отразилось, что говорит о коллективном духе в сборной. Назову ещё одного «армейца» — вратаря Сорокина. Молодой и уже стабильный голкипер. Мне кажется, он уже выходит в сборной на первую позицию.

Отсутствие Никитина? Это внутреннее дело сборной. Состав штаба команды определяет главный тренер Илья Воробьев и руководители ФХР. Значит, они заранее продумали, кто начнёт новый олимпийский цикл, кто за какой участок работы будет отвечать. Что он за тренер? Нет мнения. В ЦСКА очень мощный состав, но Никитин там несколько в тени, мало выделяется. То же самое было в сборной, причём не только при Воробьёве, но и при его предшественниках. Пока как тренер Никитин ещё не состоялся», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.