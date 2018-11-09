Кейн и Майер догнали Овечкина и Пастрняка в снайперской гонке НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершились девять матчей регулярного чемпионата.

Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:4) забросил свою 12-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему догнал форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке.

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер в матче с «Даллас Старз» (3:4) также отметился 12-м точным броском в сезоне. Благодаря этому сразу четыре хоккеиста делят первое место в зачёте лучших снайперов сезона.

По 11 раз успех праздновали форварды «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, а также нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер.