Монтгомери: Худобин никогда не сдаётся и заряжает «Даллас» уверенностью

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери после победы над «Сан-Хосе Шаркс» (4:3) в матче регулярного чемпионата оценил игру российского голкипера Антона Худобина.

«Я думаю, что у нас получилась хорошая выездная серия. Мы стали намного устойчивее как команда. Игра Худобина? Худобин никогда не сдаётся. Он всегда борется до конца и заряжает других игроков «Далласа» уверенностью», — цитирует Монтгомери официальный сайт НХЛ.

Российский вратарь в матче с «Шаркс» одержал третью победу в сезоне. Голкипер отразил 33 броска по воротам. В этом сезоне 32-летний вратарь принял участие в пяти матчах, его коэффициент надёжности равен 2,37, процент отражённых бросков — 92,8. Антон является сменщиком Бена Бишопа.