Московское «Динамо» заключило пробный контракт с Максимом Пестушко, информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Просмотровое соглашение рассчитано на две недели.

По условиям контракта, форвард может провести за клуб три матча, после чего должно быть принято решение о полноценном сотрудничестве или отказе от его услуг.

33-летний нападающий в третий раз приходит в московскую команду. Пестушко является одним из лучших игроков «Динамо» в истории КХЛ. В 229 матчах за бело-голубых он забросил 64 шайбы, что является вторым результатом в истории «Динамо» (рекорд принадлежит Денису Кокареву — 67 шайб).

В минувшем сезоне опытный форвард защищал цвета «Югры». В 53 матчах регулярного чемпионата Максим забросил 7 шайб и сделал 19 результативных передач. Напомним, что Пестушко начинал свою карьеру в «Нефтехимике», когда командой руководил нынешний наставник «Динамо» Владимир Крикунов.