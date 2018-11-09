Купер: у Кучерова и Джонсона есть «химия», они много матчей сыграли вместе

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ поделился впечатлениями от гола Тайлера Джонсона после великолепного паса Никиты Кучерова.

«У Кучерова и Джонсона есть много «химии», они сыграли много матчей вместе. У нас большая группа парней, которые играли друг с другом, поэтому не так трудно составлять сочетания», — признался Купер.

«Островитяне» открыли счёт на четвёртой минуте усилиями Джоша Бейли. Во втором игровом отрезке «молнии» не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Мэттью Жозеф и Джей Ти Миллер. В третьем периоде всё тот же Бейли восстановил равновесие, но за полторы минуты до конца Тайлер Джонсон вновь вывел хозяев вперёд, а точку в матче поставил Стивен Стэмкос, поразив пустые ворота.