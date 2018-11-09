«Авангард» обменял Алексея Мурыгина в «Амур» на Германа Волошина

Хоккейный клуб «Авангард» обменял вратаря Алексея Мурыгина в хабаровский «Амур» на 18-летнего нападающего Германа Волошина, информирует официальный сайт омского клуба.

31-летний Мурыгин в этом сезоне был бэкапом Игоря Бобкова, получив шанс сыграть лишь в шести матчах. Опытный вратарь одержал три победы при коэффициенте надёжности 1,52 и проценте отражённых бросков 92,6. Мурыгин возвращается в стан «тигров», за которых уже выступал на протяжении шести сезонов (2009-2015).

В прошедшем сезоне Волошин набрал 44 (25+19) очка в 60 матчах за команду МХЛ «Амурские Тигры». В нынешнем регулярном чемпионате МХЛ на счету форварда четыре заброшенные шайбы и 11 результативных передач в 24 играх. На уровне КХЛ Волошин ещё ни разу не попадал в заявку на матч.