Сушинский: «Авангард» возвращает Олега Шилина на позицию бэкапа

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал обмен вратаря Алексея Мурыгина в хабаровский «Амур» на 18-летнего нападающего Германа Волошина.

«Любому вратарю важно получать регулярную игровую практику, поэтому мы приняли решение отпустить Алексея Мурыгина в «Амур», где он имеет все шансы стать первым номером. Благодарим Алексея за работу и желаем ему успешного продолжения карьеры. На позицию бэкапа из фарм-клуба возвращается Олег Шилин.

Взамен мы получили молодого и результативного нападающего, который в свои 18 лет уже сыграл в МХЛ более 100 матчей, а на протяжении последних двух сезонов являлся лучшим бомбардиром «Амурских Тигров». Герман Волошин в системе нашего клуба начнёт выступать в составе команды МХЛ «Омские Ястребы», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».

31-летний Мурыгин в этом сезоне был бэкапом Игоря Бобкова, получив шанс сыграть лишь в шести матчах. Опытный вратарь одержал три победы про коэффициенте надёжности 1,52 и проценте отражённых бросков 92,6. Мурыгин возвращается в стан «тигров», за которых уже выступал на протяжении шести сезонов (2009-2015).