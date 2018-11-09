Ржига: дебют в сборной Чехии получился эмоциональным, я долго к этому шёл

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги своего дебютного матча Евротура — с командой Швеции (2:3).



«Я счастлив. Мы хорошо катались, играли в тот хоккей, который мы хотим видеть. В третьем периоде мы были лучше соперника. Благодарю игроков за работу. Меня волновало, что мы собрались довольно поздно. Для меня дебют в сборной получился эмоциональным. Я вспомнил, как долго к этому шёл.



Мы допустили тактические ошибки и позволили сопернику отскочить. Если будем продолжать в том же духе, результат придёт. Мы не должны отступать от своей игры», — цитирует Ржигу hokej.cz.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Якоб Лилья и Пётр Заморски. Во второй двадцатиминутке Чехия сумела обеспечить преимущество в счёте — на точные броски Ника Сёренсена и Йонатана Давидссона шведская команда ответила только шайбой Яна Коларжа. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб, победа осталась за командой Рикарда Грёнборга.