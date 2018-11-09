Рутерфорд: если «Питтсбург» продолжит проигрывать, будут сделаны изменения

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд пообещал, что пойдёт на изменения в составе команды в случае продолжения неудачных результатов.

«Мы сделаем несколько изменений, если поражения будут продолжаться», – цитирует Рутерфорда Pittsburgh Post-Gazette.

Поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) стало для «пингвинов» пятым подряд. Команда Майка Салливана проиграла пять игр подряд с общим счётом 7:21. Последовательно «Питтсбург» дважды уступил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:6 и 2:3 Б), «Торонто Мэйпл Лифс» (0:5), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) и «Вашингтону». После серии неудач «Питтсбург» покинул зону плей-офф, опустившись на 11-е место в Восточной конференции.