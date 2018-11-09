КХЛ по просьбе московского «Динамо» перенесла сроки проведения трёх матчей

Континентальная хоккейная лига по просьбе московского «Динамо» перенесла сроки проведения трёх матчей регулярного чемпионата, информирует официальный сайт лиги.

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«В связи с обращением «Динамо» (Москва) об изменении сроков проведения матчей чемпионата КХЛ из-за загруженности арены «ВТБ-Арена парк», а также по согласованию участвующих в матчах команд лига приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей:

— №732 «Северсталь» — «Трактор» с 15 на 16 февраля 2019 года;

— №742 «Динамо» (Москва) – «Трактор» с 17 на 18 февраля 2019 года;

— №753 «Торпедо» — «Трактор» с 19 на 20 февраля 2019 года», — говорится в официальном сообщении.