Как стало известно «Чемпионату», главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко возглавит минское «Динамо». Его помощником станет Андрей Ковалёв, в своё время руководивший клубом.

58-летний специалист во времена игровой карьеры выступал за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», минское и московское «Динамо». В качестве тренера работал в минском «Динамо», московском «Спартаке», новокузнецком «Металлурге», а также возглавлял национальные сборные Беларуси и Польши, а также молодёжную (U20) сборную Беларуси.

Напомним, сегодня, 9 ноября, стало известно об отставке тренерского штаба Горди Дуайера. На данный момент «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков. В активе «зубров» 16 очков после 25 проведённых матчей.