«Динамо» Мн поместило Хохлова в список отказов и отправило Артёмова в «Шахтёр»

Минское «Динамо» поместило защитника Илью Хохлова в список отказов и отправило нападающего Артёма Артёмова в солигорский «Шахтёр», информирует официальный сайт клуба.

Напомним, согласно статье 39 правового регламента КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

Хохлов сыграл 20 матчей в этом сезоне и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-9».

Артёмов выходил на лёд в девяти матчах регулярного чемпионата, не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «-1». «Шахтёр» является фарм-клубом минского «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков. В активе «зубров» 16 очков после 25 проведённых матчей.