Кадейкин — о «Салавате»: не стоит драматизировать и спрашивать, что происходит

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал последние игры уфимской команды.

«Не стоит драматизировать и ставить вопрос «Что происходит?». Давайте посмотрим на ситуацию более широко. В незабивную полосу мы угодили аккурат в тот момент, когда началась выездная серия против топовых соперников. В гостях мы играли против «Автомобилиста», «Магнитки», «Ак Барса», а затем дома с «Авангардом» и со СКА. В таких матчах мало кто бежит в атаку «шашки наголо». Куда больше мыслей о том, как построже сыграть в обороне, как добиться положительного результата. Лично я связываю короткое падение результативности команды именно с этим. Пропускали-то мы тоже немного.

Тренеры зацикливаются на результате и двух очках, которые мы должны взять. Приведу простой пример: последний матч в Нижнекамске «Салават» выиграл 3:2, и никто даже не задумывался о том, почему мы забросили всего три шайбы, а не пять или шесть. Настроение у всех было замечательное, мы победили, прервали серию из трёх поражений», — цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.