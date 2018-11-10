Швеция – Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:00

Сегодня, 10 ноября, в Хельсинки продолжится первый этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. По традиции, в Кубке Карьяла принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва во втором матче на турнире сыграют со сборной Швеции. Матч состоится на «Хартвалл-Арене», начало — в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция— Россия.

Состав сборной России



Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Коновалов («Локомотив»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский (оба — ЦСКА), Артём Зуб, Динар Хафизуллин (оба — СКА), Денис Баранцев («Торпедо»), Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Александр Елесин («Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Андрей Локтионов («Локомотив»), Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Евгений Кетов (все – СКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).



В первом матче российская команда победила Финляндию — 3:0, шведская сборная взяла верх над Чехией — 3:2.