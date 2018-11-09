Вице-президент НХЛ: появление в лиге команды из Европы неизбежно

Вице-президент Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал о возможном вступлении европейского клуба в лигу.

«Это неизбежно – однажды в Европе появится команда из НХЛ. Но это точно не вопрос краткосрочной перспективы», – сказал Дэйли в эфире Leafs Lunch 1050.

Напомним, что ранее исполнительный комитет НХЛ дал положительную рекомендацию идее создания нового клуба Национальной хоккейной лиги в Сиэтле.



Инициативную группу по созданию в Сиэтле команды НХЛ возглавляют кинопродюсер Джерри Брукхаймер и инвестор Дэвид Бондерман. Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн cчитает, если не возникнет проблем с расширением лиги, команда из этого города может начать играть в НХЛ с сезона-2020/21.