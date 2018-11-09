«Спартак» в сезоне-2019/20 будет проводить домашние матчи в ДС «Мегаспорт»

Хоккейный клуб «Спартак» в сезоне-2019/20 будет проводить домашние матчи в ДС «Мегаспорт», информирует официальный сайт московского клуба.

«Достигнута договорённость с правительством Москвы о том, что в следующем сезоне «Спартак» будет играть на арене «Мегаспорт», — сказано в официальном сообщении клуба.

Напомним, с начала сезона-2017/18 «Спартак» проводит домашние матчи на «ЦСКА-Арене», деля арену с московскими «армейцами». В нынешнем сезоне красно-белые будет вынуждены два матча регулярного чемпионата КХЛ в Мытищах: с рижским «Динамо», а также с «Йокеритом».

ДС «Мегаспорт» до 1 января 2019 года является домашней ареной московского «Динамо». После нового года бело-голубые переезжают на «ВТБ-Арена Парк».