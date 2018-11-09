Кадейкин: я не избалован приглашениями в сборную России, огромная честь для меня

Нападающий сборной России Александр Кадейкин поделился ощущениями от вызова в главную команду страны.

«Салават Юлаев» — серьёзная организация, и с таким вещами, как вызов в сборную, не шутят. Хотя, конечно, в первые секунды я вообще не понимал, что происходит. Думал, в какую сборную меня вызвали: в олимпийскую, главную? Осознание, что я буду защищать честь страны на Евротуре, пришло не сразу. Я не особо избалован приглашениями в сборную, и, конечно, для меня это огромная честь.

Меньше суток прошло между финальной сиреной матча в Нижнекамске и тем моментом, когда я приехал на базу в Новогорск. Половина сборной прибыла в Москву к полудню, потом обед, собрали форму. Сочетания узнали только непосредственно перед первой тренировкой в Хельсинки. Вышли на тренировку, и всё стало ясно.

Я несколько сезонов назад играл за молодёжную сборную на одном из турниров и знаю, что силы берутся сами по себе, несмотря на плотный график. В КХЛ некоторые команды играют на следующий день, и никто не жалуется», — цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.