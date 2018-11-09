В Бугульме расследуют драку полицейских и игрока системы «Нефтехимика»

Татарстанские следователи проверяют информацию о драке между полицейскими и 18-летним игроком МХК «Реактор» Раилем Мустафиным в одном из ночных клубов Бугульмы. После инцидента спортсмен попал в больницу и заявил, что его избили шестеро сотрудников ОБЭП.

Издание «Реальное время» сообщило, что игрок поздно вечером 2 ноября отправился за своей девушкой в ночной клуб и у него произошла ссора с одним из посетителей, к которому впоследствии присоединились его друзья. В результате потасовки Мустафин был избит и доставлен в больницу. По словам родственников игрока, у хоккеиста сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев. Мустафин рассказал, что с одним из посетителей у него случился конфликт, который перерос в драку с его приятелями на улице. Оппоненты хоккеиста оказались полицейскими.

«Он сам начал потасовку со мной, толкнул меня плечом. Я, во избежание конфликта, ничего ему не сказал, и он начал проявлять агрессию. Замахнулся и начал прыгать — это он наносил мне удары. Потом я вышел на улицу, они уже догнали меня все вшестером и избили», — сказал Мустафин.

ОМВД России по Бугульминскому району провёл проверку по факту инцидента и установил, что зачинщиком конфликта стал сам хоккеист.

«В гардеробе сотрудник полиции стал свидетелем ссоры между молодым человеком и девушкой. Юноша оттолкнул собеседницу на проходящего мимо полицейского. Последний сделал замечание, на которое молодой человек отреагировал агрессивно. Он сбил его с ног, ударив кулаком в лицо. Это заметил коллега полицейского, который попытался остановить правонарушителя, выбегающего из кафе. Убегая, правонарушитель повредил входную дверь заведения», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по РТ.

Родственники Мустафина убеждены, что в полиции Бугульмы пытаются замять дело с избиением. Нападавшие полицейские, по их словам, предложили 50 тыс. рублей, но семья отказалась от денег и намерена добиться увольнения этих сотрудников из органов.

Владелец ночного клуба подтвердил версию МВД. Он рассказал, что Мустафин уже не состоял в отношениях с официанткой и в тот вечер грубо с ней разговаривал, пытаясь силой вытащить её из заведения.

«При этом он задел парня плечом. Парень развернулся, сделал ему замечание, тот его ударил и убежал. Ещё и дверь стеклянную разбил, убегая», — сказал хозяин клуба.