Вынесенный матч Евротура Россия — Финляндия пройдёт 7 февраля в Ярославле

Сборные России и Финляндии проведут вынесенный матч шведского этапа Евротура в Ярославле. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Календарь Еврохоккейтура в сезоне-2018/19

Этап Евротура в Швеции станет третьим в нынешнем сезоне и пройдёт с 7 по 10 февраля 2019 года. Матч Россия – Финляндия состоится 7 февраля.



Сборная России стартовала с победы на Кубке Карьяла, обыграв в первом матче финскую команду со счётом 3:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Андрей Педан. В другом матче Швеция обыграла в Праге Чехию (3:2). 10 ноября подопечные Ильи Воробьёва встретятся со сборной Швеции, а на следующий день сразятся с чешскими хоккеистами.