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Малкин: я не стремился попасть в голову Оши, только защищал себя

Малкин: я не стремился попасть в голову Оши, только защищал себя
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал силовой приём, проведённый против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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«Я не стремился попасть в голову Оши, только защищал себя», — приводит слова российского хоккеиста микроблог Pens Inside Scoop в «Твиттере».

Малкин заработал удаление до конца матча на 43-й минуте игры с «Вашингтоном» (1:2). Оши покинул площадку после удара, но позже вернулся на лёд и забросил победную шайбу. Несколько журналистов требовали для россиянина сурового наказания.

Видео силового приёма Малкина можно посмотреть в «Твиттере».

Позже стало известно, что дисциплинарная комиссия НХЛ не станет рассматривать этот эпизод.

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Россиянина удалили до конца игры, а Оши вернулся на лёд и забил победный гол.
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