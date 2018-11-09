Малкин: я не стремился попасть в голову Оши, только защищал себя

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал силовой приём, проведённый против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Я не стремился попасть в голову Оши, только защищал себя», — приводит слова российского хоккеиста микроблог Pens Inside Scoop в «Твиттере».



Малкин заработал удаление до конца матча на 43-й минуте игры с «Вашингтоном» (1:2). Оши покинул площадку после удара, но позже вернулся на лёд и забросил победную шайбу. Несколько журналистов требовали для россиянина сурового наказания.

Видео силового приёма Малкина можно посмотреть в «Твиттере».



Позже стало известно, что дисциплинарная комиссия НХЛ не станет рассматривать этот эпизод.