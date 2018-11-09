«Даллас» поместил Александра Радулова и Джона Клингберга в список травмированных

«Даллас» поместил в список травмированных нападающего Александра Радулова и защитника Джона Клингберга, информирует пресс-служба клуба из Техаса.



В этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков. Россиянин ранее пропустил из-за повреждения две недели, но вернулся в игре с «Монреаль Канадиенс» и отметился голом, однако после этого пропустил четыре выездные встречи.



26-летний Клингберг забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Джон проводил на льду больше 25 минут. По словам главного тренера команды Джима Монтгомери, швед выбыл из строя на три недели.

Ведущий защитник «Далласа» Джон Клингберг получил травму и выбыл из строя