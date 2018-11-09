Бержевен: Плеканец всегда будет частью семьи «Монреаль Канадиенс»

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал уход из команды форварда Томаша Плеканеца. Чех был выставлен на драфт отказов с целью расторжения контракта.



«Учитывая прогресс наших игроков в центральной линии, я задолжал Томашу объяснение. Мы встретились и приняли взаимное решение. Томаш всегда будет частью семьи «Канадиенс», — цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.



36-летний хоккеист провёл в лиге 1001 матч, из которых 984 пришлись на долю «Монреаля». Уроженец Кладно набрал 608 (233+375) очков. Кроме того, Плеканец провёл 94 игры в плей-офф, в которых забросил 18 шайб и отдал 53 результативные передачи.



Плеканец был выбран «Канадиенс» под 71-м номером на драфте-2001. В этом сезоне чешский форвард провёл три матча, в которых отметился одним результативным броском при показателе полезности «0».

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