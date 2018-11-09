Легендарный в прошлом советский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев получил перстень Зала хоккейной славы.



Помимо Якушева, перстни получили другие члены Зала славы: действующий комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, известный в прошлом игрок и борец с расизмом Вилли О`Ри, канадская хоккеистка Джайна Хеффорд, легендарный форвард «Тампа-Бэй» Мартин Сен-Луи, обладатель множества вратарских рекордов Мартин Бродо.

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Торжественная церемония включения Якушева в Зал хоккейной славы в Торонто состоится 12 ноября.

Якушев завоевал две золотые медали Олимпийских игр в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976). Кроме того, он является семикратным чемпионом мира (1967, 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1979).