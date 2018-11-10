«Амур» объявил о расторжении контракта с вратарём Кашиком

Голкипер Либор Кашик покинул «Амур», сообщает пресс-служба клуба из Хабаровска. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Пресс-служба «Амура» поблагодарила Кашика за работу и пожелала удачи в дальнейшей карьере.

В нынешнем сезоне Кашик был основным голкипером «Амура». 26-летний чех принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 31 шайбу.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Амура»

Ранее сообщалось, что Кашик с большой вероятностью вернётся в чешский чемпионат. В «Амур» он перешёл в 2018 году из «Злина».

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11 место. Хабаровчане одержали лишь 7 побед в 25 матчах. Свой следующий матч «Амур» проведёт 12 ноября. Соперником хабаровчан будет «Авангард».