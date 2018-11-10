Защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в чемпионате Франции

Защитник Андрей Первышин подписал контракт с клубом «Шамони», который выступает в национальной лиге Франции (Лига Магнуса). Об этом информирует официальный сайт команды.

33-летний хоккеист начинал нынешний сезон в «Сарыарке», где сыграл в трёх матчах регулярного чемпионата и набрал 1 (0+1) очко. Ранее Первышин играл в КХЛ за казанский «Ак Барс», омский «Авангард», питерский СКА, московский ЦСКА, ХК «Сочи», челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург».

Напомним, летом двукратный обладатель Кубка Гагарина подписал соглашение с клубом чемпионата Словакии «Детва», но не сыграл ни одного матча за команду.

В КХЛ на его счету 440 матчей, в которых он набрал 141 (36+105) очко при показателе полезности «+47».

